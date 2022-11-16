Rihanna: Külotlarımı Beyonce giysin

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Rihanna, Beyonce'u kendi iç çamaşırı markasıyla görmek istediğini söyledi.

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, yeni anne olmasına rağmen işlerinin başında olmayı bırakmıyor.

Fenty' adıyla iç giyim ürünleri üreten ve ticarette de başarıya imza atan dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, katıldığı bir davette ürünleriyle ilgili konuştu.

"Beyonce"

Rihanna, "Defilenizde podyumda en çok görmeyi istediğiniz isim kim?" sorusuna hiç duraksamadan "Onun vücuduna her şey yakışır ama benim külotlarımı Beyonce giysin." yanıtını verdi.

Rihanna, Beyonce'nin vücut hatlarını çok beğendiğini söyledi.