Rihanna, sevgilisiyle gecelerde

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi gecelerde objektiflere takıldı.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Ortadoğu'nun en zengin 12'nci ailesinin veliahtı olan Suudi iş insanı Hassan Jemaal ile üç yıllık ilişkisini bitirdikten sonra rapçi ASAP Rocky ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

GECE GEZMESİ

İlişkileri tam gaz devam eden ikili New York gecelerinde yakalandı. Tüm bakışları üzerine çeken Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky'nin mutlulukları objektiflere yansıdı.

PEMBE ELBİSE GİYDİ

Geceye Rihanna'nın baştan aşağı pembe giyinmesi damga vurdu. Beline kadar yırtmacıyla etrafa neşe saçan Rihanna dikkatleri üzerinde topladı.