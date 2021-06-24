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    Rihanna, sevgilisiyle gecelerde

    Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi gecelerde objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 14:12
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    Rihanna, sevgilisiyle gecelerde

    Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Ortadoğu'nun en zengin 12'nci ailesinin veliahtı olan Suudi iş insanı Hassan Jemaal ile üç yıllık ilişkisini bitirdikten sonra rapçi ASAP Rocky ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    GECE GEZMESİ

    İlişkileri tam gaz devam eden ikili New York gecelerinde yakalandı. Tüm bakışları üzerine çeken Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky'nin mutlulukları objektiflere yansıdı.

    PEMBE ELBİSE GİYDİ

    Geceye Rihanna'nın baştan aşağı pembe giyinmesi damga vurdu. Beline kadar yırtmacıyla etrafa neşe saçan Rihanna dikkatleri üzerinde topladı.

    Rihanna, sevgilisiyle gecelerde #1

    Rihanna, sevgilisiyle gecelerde #2

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