Rihanna ve ASAP Rocky Cannes'd aşk pozları! İddialı elbisesi dikkat çekti

Haber Merkezi

Şu sıralar 3. bebeklerini bekleyen Rihanna ve A$AP Rocky, Cannes’da zaman geçirmeye devam ediyor.

TARZINDAN ÖDÜN VERMEDİ

Rihanna, Cannes, Fransa’daki Palm Beach’te sevgilisi ASAP Rocky ile gece gezmesine çıktı.

Hamile olmasına rağmen tarzından ödün vermeyen Rihanna, gece boyunca sergilediği cesur kıyafetiyle adeta göz kamaştırdı.

Karnı belirginleşen ünlü şarkıcı, iddialı seçimleriyle bir kez daha modanın sınırlarını zorladı.

Sevgilisi ASAP Rocky ile samimi pozlar veren Rihanna'nın keyifli halleri objektiflere yansıdı.