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    Rihanna'nın etkinlik tarzı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bebeğinin babası ASAP Rocky ile kendi etkinliğine katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 10:21
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    Rihanna'nın etkinlik tarzı

    Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

    MARKA ETKİNLİĞİ

    Önce arkadaşı, sonra sevgilisi olan A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek beklediğini özel bir çekimle duyuran Rihanna, dün gece de kendi moda markasının bir etkinliğine katıldı.

    SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMADI

    33 yaşındaki şarkıcı, hamileliğinde de her zamanki giyim tarzını değiştirmediğini gözler önüne serdi.

    Güzel şarkıcıyı sevgilisi A.S.A.P Rocky de yalnız bırakmadı. Hamileliğinin ilerlediği görülen Rihanna, karnını gözler önüne seren pırıltılı, ilginç tasarımlı bir kıyafet giydi. İki sevgili objektifler karşısında uzun süre poz verdi.

    Dünya yıldızı Rihanna hakkında bilinmeyenler FOTO GALERİ

    Rihanna nın etkinlik tarzı #1

    Rihanna nın etkinlik tarzı #2

    Rihanna nın etkinlik tarzı #3

    Rihanna nın etkinlik tarzı #4

    Rihanna nın etkinlik tarzı #5

    Rihanna nın etkinlik tarzı #6

    Rihanna nın etkinlik tarzı #7

    Rihanna nın etkinlik tarzı #8


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