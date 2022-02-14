Rihanna'nın etkinlik tarzı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bebeğinin babası ASAP Rocky ile kendi etkinliğine katıldı.

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

MARKA ETKİNLİĞİ

Önce arkadaşı, sonra sevgilisi olan A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek beklediğini özel bir çekimle duyuran Rihanna, dün gece de kendi moda markasının bir etkinliğine katıldı.

SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMADI

33 yaşındaki şarkıcı, hamileliğinde de her zamanki giyim tarzını değiştirmediğini gözler önüne serdi.

Güzel şarkıcıyı sevgilisi A.S.A.P Rocky de yalnız bırakmadı. Hamileliğinin ilerlediği görülen Rihanna, karnını gözler önüne seren pırıltılı, ilginç tasarımlı bir kıyafet giydi. İki sevgili objektifler karşısında uzun süre poz verdi.