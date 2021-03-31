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    Rihanna'nın sokak tarzı

    Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Rihanna, alışverişte görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 08:13
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 08:14
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    Rihanna'nın sokak tarzı

    Pandemi sürecine rağmen başarılı çalışmalara imza atmaya devam eden Barbadoslu şarkıcı Rihanna, uzun zaman sonra objektiflere yansıdı.

    Rihanna, önceki gün Beverly Hills’teki bir alışveriş merkezinin otoparkında görüntülendi.

    RENKLİ RİHANNA

    Barbadoslu şarkıcı, renkli kombiniyle dikkat çekti. Uzun süre içeride kalın Riri, çıkışta da akşam yemeği için restoranın yolunu tuttu.

    Rihanna nın sokak tarzı #1

    Rihanna nın sokak tarzı #2

    Rihanna nın sokak tarzı #3

    Rihanna nın sokak tarzı #4

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