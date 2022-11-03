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    Rıza Akın, son yolculuğuna uğurlandı

    Hayatını kaybeden Rıza Akın'ın Japon eşi, törende gözyaşlarına boğuldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 15:50
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    Rıza Akın, son yolculuğuna uğurlandı

    Türk sinemasının önemli filmlerinde rol alan Rıza Akın, 65 yaşında beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti.

    Son veda

    Bugün Atlas Sineması’nda düzenlenen törende, Akın'ın Japon eşi Miho Shimotashiro zor anlar yaşadı. Ünlü oyuncu için yapılan törende, eş Miho Shimotashiro gözyaşlarına hakim olamadı.

    Uzun süre başsağlığında bulunan kişiye sarılarak ağlayan genç kadını görenler kahroldu.

    Rıza Akın, son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Rıza Akın, son yolculuğuna uğurlandı #1

    Rıza Akın, son yolculuğuna uğurlandı #2


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