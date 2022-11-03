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Rıza Akın, son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Rıza Akın'ın Japon eşi, törende gözyaşlarına boğuldu.
- Haber Merkezi
- 03.11.2022 - 14:58
- Güncelleme : 03.11.2022 - 15:50
Türk sinemasının önemli filmlerinde rol alan Rıza Akın, 65 yaşında beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti.
Son veda
Bugün Atlas Sineması’nda düzenlenen törende, Akın'ın Japon eşi Miho Shimotashiro zor anlar yaşadı. Ünlü oyuncu için yapılan törende, eş Miho Shimotashiro gözyaşlarına hakim olamadı.
Uzun süre başsağlığında bulunan kişiye sarılarak ağlayan genç kadını görenler kahroldu.
Rıza Akın, son yolculuğuna uğurlandı VİDEO