Rıza Esendemir kızı için dua istedi

Rıza Esendemir, şu sıralar kızının sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.

6 yıl önce popçu İrem Derici ile nikah masasına oturan radyocu. Radyo programcısı Rıza Esendemir, skolyoz ameliyatı (omur eğriliği) olan ve 4 gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir için dua istedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Kızının 4 gündür yoğun bakımda olduğunu belirten Rıza Esendemir "Yoğun bakımda 4.gün süreç bir türlü stabil olamıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" paylaşımında bulundu.