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    Rıza Esendemir kızı için dua istedi

    Rıza Esendemir, şu sıralar kızının sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 07:09
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    Rıza Esendemir kızı için dua istedi #1

    6 yıl önce popçu İrem Derici ile nikah masasına oturan radyocu. Radyo programcısı Rıza Esendemir, skolyoz ameliyatı (omur eğriliği) olan ve 4 gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir için dua istedi.

    "DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

    Kızının 4 gündür yoğun bakımda olduğunu belirten Rıza Esendemir "Yoğun bakımda 4.gün süreç bir türlü stabil olamıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" paylaşımında bulundu.

    Rıza Esendemir kızı için dua istedi #2

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