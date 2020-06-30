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- Rıza Esendemir'in kızı yoğun bakımdan çıktı
Rıza Esendemir'in kızı yoğun bakımdan çıktı
Rıza Esendemir, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" notuyla paylaştı.
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 12:34
Radyo programcısı Rıza Esendemir'in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, geçtiğimiz günlerde skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olmuştu.
DUA İSTEMİŞTİ
Eceşan'ın iyileşmesi için takipçilerinden dua isteyen Esendemir, mutlu haberi Instagram hesabından verdi.
BABA-KIZ POZU
Rıza Esendemir, kızının yoğun bakımdan çıktığını belirterek, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu yayınladı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Sevincini takipçileriyle paylaşan Esendemir, "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.