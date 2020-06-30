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    Rıza Esendemir'in kızı yoğun bakımdan çıktı

    Rıza Esendemir, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" notuyla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 12:34
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    Rıza Esendemir'in kızı yoğun bakımdan çıktı #1

    Radyo programcısı Rıza Esendemir'in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, geçtiğimiz günlerde skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olmuştu.

    DUA İSTEMİŞTİ

    Eceşan'ın iyileşmesi için takipçilerinden dua isteyen Esendemir, mutlu haberi Instagram hesabından verdi.

    BABA-KIZ POZU

    Rıza Esendemir, kızının yoğun bakımdan çıktığını belirterek, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu yayınladı.

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Sevincini takipçileriyle paylaşan Esendemir, "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

    Rıza Esendemir'in kızı yoğun bakımdan çıktı #2

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