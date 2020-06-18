Rıza Kocaoğlu, aşkını ilan etti

Rıza Kocaoğlu, aşkını ilan etti

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Rıza Kocaoğlu, sevgilisi Hazal Subaşı ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı çifti, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

KURAL BOZDU

Ancak Rıza Kocaoğlu, gizlenme kuralını bozdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı.

Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Kocaoğlu, aşkını sosyal medyadan ilan etti.