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    Rıza Kocaoğlu, aşkını ilan etti

    Rıza Kocaoğlu, sevgilisi Hazal Subaşı ile ilk kez fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 11:47
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    Rıza Kocaoğlu, aşkını ilan etti

    Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı çifti, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

    KURAL BOZDU

    Ancak Rıza Kocaoğlu, gizlenme kuralını bozdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı.

    Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Kocaoğlu, aşkını sosyal medyadan ilan etti.

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