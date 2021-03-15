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    Rıza Kocaoğlu, boksa merak sardı

    Rıza Kocaoğlu, pandemi döneminde aldığı kiloları vermeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 07:45
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 09:09
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    Rıza Kocaoğlu, boksa merak sardı

    Geçtiğimiz yaz Bodrum’da görüntülenen ve göbekli haliyle dikkat çeken oyuncu Rıza Kocaoğlu, zayıfladı.

    Formunu korumak için diyetine ve sporuna devam eden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

    BOKS ZAMANI

    Diyet ve spor yaparak, fit görüntüye sahip olan oyuncu, boksa merak sardı. Kocaoğlu, o anları Instagram’dan paylaşarak, hocasına teşekkür etti.

    Rıza Kocaoğlu, boksa merak sardı #1

    Rıza Kocaoğlu, boksa merak sardı #2

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