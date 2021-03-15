Rıza Kocaoğlu, boksa merak sardı

Rıza Kocaoğlu, pandemi döneminde aldığı kiloları vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz Bodrum’da görüntülenen ve göbekli haliyle dikkat çeken oyuncu Rıza Kocaoğlu, zayıfladı.

Formunu korumak için diyetine ve sporuna devam eden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

BOKS ZAMANI

Diyet ve spor yaparak, fit görüntüye sahip olan oyuncu, boksa merak sardı. Kocaoğlu, o anları Instagram’dan paylaşarak, hocasına teşekkür etti.