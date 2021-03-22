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    Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı ayrıldı

    Rol aldıkları 'Çukur' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı aşkı bitti.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 08:45
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    Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı ayrıldı

    Rıza Kocaoğlu, bir süredir kendisi gibi oyuncu Hazal Subaşı ile beraberdi. Aynı projede çalışırken tanışan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, ayrıldı.

    FİKİR UYUŞMAZLIĞI

    24 yaşındaki Hazal Subaşı ile kendisinden 18 yaş büyük olan Rıza Kocaoğlu fikir anlaşmazlığı nedeniyle beraberliklerini noktalama kararı aldı.

    Geçen ay yollarını ayırdıkları ortaya çıkan ünlü çift, birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor. Ayrıca iki oyuncunun da birlikte çekilen pozlarını silmemesi de dikkat çekti.

    Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı ayrıldı #1

    Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı ayrıldı #2

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