Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı ayrıldı

Rol aldıkları 'Çukur' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı aşkı bitti.

Rıza Kocaoğlu, bir süredir kendisi gibi oyuncu Hazal Subaşı ile beraberdi. Aynı projede çalışırken tanışan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, ayrıldı.

FİKİR UYUŞMAZLIĞI

24 yaşındaki Hazal Subaşı ile kendisinden 18 yaş büyük olan Rıza Kocaoğlu fikir anlaşmazlığı nedeniyle beraberliklerini noktalama kararı aldı.

Geçen ay yollarını ayırdıkları ortaya çıkan ünlü çift, birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor. Ayrıca iki oyuncunun da birlikte çekilen pozlarını silmemesi de dikkat çekti.