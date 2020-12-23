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- Rıza Kocaoğlu, zayıfladı
Rıza Kocaoğlu, zayıfladı
Yazın aldığı kilolarla dikkat çeken Rıza Kocaoğlu, adeta eridi.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 08:02
Rıza Kocaoğlu 6 ay önce Bodrum'daki bir detoks kampında göbekli görüntülenmişti.
"AYA BENZER GÖBEĞİM"
Kocaoğlu, “Aya benzer göbeğim. Doğal olarak diyetteyim” demişti.
SPOR VE DİYETLE KİLO VERDİ
Yeni sevgilisinin ısrarıyla düzenli bir hayata geçen oyuncu spor ve diyetle eski formuna kavuştu.
Spor salonunda çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan Kocaoğlu’nun fit hali dikkat çekti.