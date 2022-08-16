Petrol
92.47
-2.77%
Euro
18.2392
-0.08%
Dolar
17.9311
-0.15%
Altın
1.023
-0.39%
Borsa
2913
1.96%
Bitcoin
433.267
-0.26%
BTXN Coin
6.11
-3.01%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

    Yeşilçamın ünlü isimlerinden Rıza Pekkutsal 87 yaşında vefat etti.
    • 16.08.2022 - 23:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

    Sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın vefat haberi üzerine çok sayıda sanatsever sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    "Mekanı cennet olsun"

    AA'nın haberine göre, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

    Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

    Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti #1

    Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti #2


    İlginizi Çekebilir

    Ece Erken, eşinin cinayetine ilişkin ilk duruşmada bayıldı
    Magazin

    Ece Erken, eşinin cinayetine ilişkin ilk duruşmada bayıldı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Kırıkkale’de, kargo aracından 13 kilogram esrar çıktı
    3. Sayfa

    Kırıkkale’de, kargo aracından 13 kilogram esrar çıktı

    Görüş Bildir