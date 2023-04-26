Robbie Williams ve eşinden yatak odası itirafı İngiliz şarkıcı Robbie Williams ve oyuncu eşi Ayda Field yatak odası itirafıyla gündeme geldi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Robin Williams, 2010 yılında evlendiği Türk asıllı oyuncu eşi Ayda Field ile mutlu bir hayat sürüyor.

Çocuklarıyla zaman zaman Türkiye'ye tatile de gelen çift son yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi.

"Evlendikten sonra seks olmaz!"

Robbie Williams ve eşi Ayda Field "Evlendikten sonra seks olmaz!" diyerek şoke etti.

"Doyumsuzduk"

Robbie Williams The Sun'a "Evlendikten sonra seks olmadığını herkes bilir. Tek yolu bu. Bir süredir testosteron kullanıyordum ama bağımlı olduğum için bunun durması gerekiyordu.

Ama ben testosteron kullanırken yaptığımız seks inanılmazdı; her zaman öyleydi. Doyumsuzduk. Yine de birbirimize gerçekten ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor, çünkü ben onun üzerindeyken ellerimizi birbirimizden çekemezdik" dedi.

"'Seks yapmalıyız' diyor"

Şarkıcı ayrıca "Eğlenceli bir dönemdi. Ama bazen şimdi, Ayda kanepede bana dönüp 'Seks yapmalıyız' diyor ve ben orada oturup bir mandalina yiyor ve bir nevi omuz silkiyorum. Yani, bilirsin, bazen deniyoruz" diyerek herkesi şaşırttı.