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    Rober Hatemo'dan babasına son görev

    Şarkıcı Rober Hatemo'nun babası Şahin Hatemo düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 16:51
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    Rober Hatemo'dan babasına son görev

    Şarkıcı Rober Hatemo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 24 Mayıs'ta babası Şahin Hatemo'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Şahin Hatemo için bugün saat 14.00'te Bakırköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

    TÖREN BOYUNCA AĞLADI

    Törene Şahin Hatemo'nun yakınları katıldı.

    Taziyeleri kabul eden Rober Hatemo tören boyunca gözyaşı döktü.

    İlahilerin okunduğu törenin ardından cenaze son yolculuğuna uğurlandı.

    Rober Hatemo dan babasına son görev #1

    Rober Hatemo dan babasına son görev #2

    Rober Hatemo dan babasına son görev #3


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