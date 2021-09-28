Robert Kelly, şantaj ve seks ticaretinden yargılandığı davada suçlu bulundu

Dünyaca ünlü R&B şarkıcısı Robert Kelly, şantaj, seks ticareti, cinsel istismarı gibi suçlarla yargılandığı davada suçlu bulundu. Cezası 4 Mayıs'ta belli olacak.

ünlü R&B şarkıcısı Robert Kelly'nin iddia edildiği suçları mahkeme tarafından kabul edildi.

Şantaj, seks ticareti, cinsel istismar, insan kaçırma, yolsuzluk ve zorla çalıştırma suçlarından yargılanan Robert Kelly, New York mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

MAĞDURLARIN REŞİT OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Mahkeme, suçlar işlendiğinde mağdurlardan bazılarının henüz reşit olmadığını duyurdu.

Dünyaca ünlü "I Believe I Can Fly" şarkısı ile tanınan 54 yaşındaki şarkıcı, 1994'ten 2018'e kadar işlediği, haraç, reşit olmayanların cinsel istismarı, adam kaçırma, yolsuzluk, seks ticareti ve zorla çalıştırma gibi toplam 9 suçtan yargılanıyordu.

New York jürisi şarkıcının suçlu olduğuna karar verirken, ne kadar ceza alacağı 4 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki duruşmada belli olacak.

R.Kelly'nin ömür boyu hapis veya onlarca yıl hapis cezası alması bekleniyor.