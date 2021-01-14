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Rojda Demirer nişanlandı
Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Rojda Demirer ile yakışıklı voleybolcu Ulaş Kıyak, evlilik yolunda ilk adımı attı.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 10:04
- Güncelleme : 14.01.2021 - 10:23
Aradığı aşkı sonunda bulan oyuncu Rojda Demirer, yaklaşık 1.5 yıl önce voleybolcu Ulaş Kıyak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer evliliğe giden yolda ilk adımı atıp, önceki gün nişanlandı.
NİŞAN AİLE ARASINDA OLDU
Koronavirüs nedeniyle kutlama yapılmadı. Sadece aile üyelerinin huzurunda yüzükler takıldı.
NİKAH YAZA
İkili, karantina dönemi biterse önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak istiyor.