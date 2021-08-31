Rojda Demirer'den bikinili paylaşım

Ünlü oyuncu Rojda Demirer, yaz aylarının son günlerini değerlendiriyor.

Geçtiğimiz sezon ekranlara gelen ‘Maraşlı’ isimlide yapımda ‘Firuzan’ karakterine hayat veren Rojda Demirer, güzelliğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

BEĞENİ YAĞDI

Bir süredir tatilde olan güzel oyuncu sosyal medya sayfasından o anları takipçileriyle paylaşıyor. Rojda Demirer, son olarak güneşlendiği anları sevenlerinin beğenisine sundu.

Bikinisinin ipleri çözen oyuncu, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı.