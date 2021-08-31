Euro
9.8691
-0.15%
Dolar
8.3396
-0.39%
Altın
486.39
-0.18%
Borsa
1.458
0%
Bitcoin
395.298
-1.44%
EXEN Coin
25.81
-0.57%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Rojda Demirer'den bikinili paylaşım

    Ünlü oyuncu Rojda Demirer, yaz aylarının son günlerini değerlendiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rojda Demirer'den bikinili paylaşım

    Geçtiğimiz sezon ekranlara gelen ‘Maraşlı’ isimlide yapımda ‘Firuzan’ karakterine hayat veren Rojda Demirer, güzelliğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

    BEĞENİ YAĞDI

    Bir süredir tatilde olan güzel oyuncu sosyal medya sayfasından o anları takipçileriyle paylaşıyor. Rojda Demirer, son olarak güneşlendiği anları sevenlerinin beğenisine sundu.

    Bikinisinin ipleri çözen oyuncu, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı.

    Rojda Demirer den bikinili paylaşım #1Rojda Demirer den bikinili paylaşım #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir