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- Rojda Demirer'den bikinili paylaşım
Rojda Demirer'den bikinili paylaşım
Ünlü oyuncu Rojda Demirer, yaz aylarının son günlerini değerlendiriyor.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 09:10
Geçtiğimiz sezon ekranlara gelen ‘Maraşlı’ isimlide yapımda ‘Firuzan’ karakterine hayat veren Rojda Demirer, güzelliğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.
BEĞENİ YAĞDI
Bir süredir tatilde olan güzel oyuncu sosyal medya sayfasından o anları takipçileriyle paylaşıyor. Rojda Demirer, son olarak güneşlendiği anları sevenlerinin beğenisine sundu.
Bikinisinin ipleri çözen oyuncu, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı.