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Rojda Demirer'in tatil pozu
Oyuncu Rojda Demirer, aşkı Ulaş Kıyak'la tekne pozu verdi.
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 08:50
Oyuncu Rojda Demirer, voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak’la tatiline devam ediyor.
Kiraladıkları tekneyle Ege sahillerini turlayan sevgililer, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.
AŞIKLAR TATİLDE
Demirer, verdikleri bir pozun altına şu notu yazdı: “Bu manzarada da poz vermeyelim mi yani.”