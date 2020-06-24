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    Rojda Demirer'in tatil pozu

    Oyuncu Rojda Demirer, aşkı Ulaş Kıyak'la tekne pozu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 08:50
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    Rojda Demirer'in tatil pozu #1

    Oyuncu Rojda Demirer, voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak’la tatiline devam ediyor.

    Kiraladıkları tekneyle Ege sahillerini turlayan sevgililer, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

    AŞIKLAR TATİLDE

    Demirer, verdikleri bir pozun altına şu notu yazdı: “Bu manzarada da poz vermeyelim mi yani.”

    Rojda Demirer'in tatil pozu #2

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