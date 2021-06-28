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    Roman Bonomo, görüntülendi

    Plajın ilgi odağı Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğlu Roman Bonomo oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 07:27
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    Roman Bonomo, görüntülendi

    Ünlü oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo’nun nisan ayında dünyaya gelen oğulları Roman ilk kez görüntülendi.

    ROMAN DENİZLE TANIŞTI

    Yaz sezonunu Çeşme’de açan Can Bonomo ve Öykü Karayel geçen cuma günü plajdaydı. Öğlen saatlerinde denize giren çift, minik bebeği de el ve ayaklarını suya sokarak serinletti.

    Annesinin kucağına babasına gülücükler atan Roman, plajda dikkatleri üzerine çekti. Denizde aile fotoğrafı da çektiren ve arkadaşlarına poz veren çift, daha sonra localarına geçti.

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