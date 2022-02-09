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    Ronaldo 37'nci yaşına sevgilisiyle girdi

    Dünyanın en başarılı futbolcuları arasında yerini alan Ronaldo, 37. yıl pastasını sevgilisi Georgina Rodriguez ile kesti.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 08:00
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 09:16
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    Ronaldo 37'nci yaşına sevgilisiyle girdi

    Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 37’nci yaşını sevgilisi 28 yaşındaki İspanyol model Georgina Rodriguez ile baş başa çıktığı yemekte kutladı.

    Rodriguez, Ronaldo’nun baş harfleri ve forma numarası şeklinde meyveli bir pasta yaptırdı.

    "EN ANLAMLI OLAN AİLE"

    Cristiano Ronaldo, “Hayat inişli çıkışlı. Çok iş, yüksek hız, hızlı hedefler ve bitmeyen beklentilerle dolu. Ama her şeyin sonunda en anlamlı olan aile, aşk, dürüstlük, dostluk ve değerler.” dedi.

    100 BİN DOLAR

    ikiz bebek bekleyen Georgina Rodriguez, Ronaldo’ya doğum günü hediyesi olarak 100 bin dolarlık Cadillac Escalade aldı.

    Cristiano Ronaldo'ya sevgilisinden 100 bin dolarlık doğum günü hediyesi VİDEO

    Ronaldo 37 nci yaşına sevgilisiyle girdi #1

     

    Ronaldo 37 nci yaşına sevgilisiyle girdi #2

    Ronaldo 37 nci yaşına sevgilisiyle girdi #3

    Ronaldo 37 nci yaşına sevgilisiyle girdi #4

    Ronaldo 37 nci yaşına sevgilisiyle girdi #5

    Ronaldo 37 nci yaşına sevgilisiyle girdi #6


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