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    Ronaldo, kozmetik işine girdi

    Dünyaca ünlü başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo, kişisel bakım ürünleri satacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 13:42
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    Ronaldo, kozmetik işine girdi

    Geçtiğimiz ay tekrar baba olacağı müjdesini veren ve ikiz bebekleri olacağını duyuran Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ticareti sevdi.

    Manchester United'a geri dönen Ronaldo, futboldan kazandığı parayla yatırımlarına yenisini ekledi.

    KOZMETİK İŞİNE EL ATTI

    CR7 markası altında, hotellerin yanında; parfüm, gözlük, iç çamaşırı, spor salonu, mobil uygulama, ayakkabı ve battaniye gibi yatırımları olan futbolcu yeni bir patent daha aldı.

    MAKYAJ MALZEMELERİ DE OLACAK

    Ronaldo, yeni markasıyla kişisel bakım malzemeleri satacak. Bunlar arasında bronzlaştırıcı, makyaj malzemesi, yaşlanma karşıtı krem, sabun gibi ürünler olacak.

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