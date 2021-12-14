Ronaldo, kozmetik işine girdi

Dünyaca ünlü başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo, kişisel bakım ürünleri satacak.

Geçtiğimiz ay tekrar baba olacağı müjdesini veren ve ikiz bebekleri olacağını duyuran Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ticareti sevdi.

Manchester United'a geri dönen Ronaldo, futboldan kazandığı parayla yatırımlarına yenisini ekledi.

KOZMETİK İŞİNE EL ATTI

CR7 markası altında, hotellerin yanında; parfüm, gözlük, iç çamaşırı, spor salonu, mobil uygulama, ayakkabı ve battaniye gibi yatırımları olan futbolcu yeni bir patent daha aldı.

MAKYAJ MALZEMELERİ DE OLACAK

Ronaldo, yeni markasıyla kişisel bakım malzemeleri satacak. Bunlar arasında bronzlaştırıcı, makyaj malzemesi, yaşlanma karşıtı krem, sabun gibi ürünler olacak.