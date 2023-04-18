Rüzgar Erkoçlar'ın son hali Cinsiyet değiştirme operasyonuyla erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar son haline yorum yağdı.

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Bir dönemin popüler dizilerinden Emret Komutanım’da canlandırdığı Foto Fato karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Nil Erkoçlar 2013’te geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu.

Magazin gündemine damga vuran ünlü oyuncu, adını da Rüzgar Erkoçlar koymuştu. Bir süre sonra evlenen ünlü oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

“Değişimden sonra kendi mesleğimle ilgili iş yapmıyorum" diyerek uzun süre mesleğini yapamayan başarılı oyuncu pek çok iş kolunda çalışarak yoluna devam etmişti.

Tuğa Erkoçlar ile mutlu bir evlilik yaşayan Rüzgar Erkoçlar sosyal medyada oldukça aktif.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu son haliyle beğeni topladı. Rüzgar Erkoçlar'ın son haline yorum yağdı.