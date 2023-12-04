Rüzgar nedeniyle konser iptali tartışması devam ediyor: Melike Şahin'den yeni açıkama geldi İBB'nin, Melike Şahin'in ekibini suçladığı açıklama üzerine ünlü şarkıcı bir açıklama daha yaptı. Şahin'in rahatlığı tepki aldı.

ensonhaber.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğretmenler için düzenlenen konserde Melike Şahin ile anlaşmıştı. Şahin, fırtına nedeniyle konsere çıkmayınca ortalık karıştı.

Konser alanında saatlerce bekleyen öğretmenlerden Melike Şahin'e tepki yağdı.

"Çok üzgünüm"

Sahneye çıkmayan Melike Şahin, Instagram hesabından, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam. Öğretmenlerimizle, benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için." açıklamasında bulundu.

Melike Şahin'in ekibi ikna olmadı"

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Şahin'in konsere çıkmaya ikna edilemediği söylendi. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız." denildi.

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. İBB tarafından yapılan açıklamayla ilgili soruya cevap veren Şahin, "Kimseyi ikna etmekle ilgili benim şu anda söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

"Ayıp oldu"

Şahin, "Sadece oraya gelen insanlara çok ayıp oldu. Hiç benle alakası olmayan bir sebepten mağdur oldular. Sadece benimle hiç ilgisi yok, o süreç çok yanlış yönetildi." diyerek üstü kapalı bir şekilde bir kez daha kendisine yöneltilen iddia ve tepkileri reddetti.

Melike Şahin'in açıklamasından ve tavrından rahatsız olan sosyal medya kullanıcıları, ''Açıklaması ve rahatlığı da olayın kendisi kadar rezalet..'', ''Tavrı kötü'' şeklinde yorumlar yaptı.