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    Saadet Işıl Aksoy aşka geldi

    Pamir Kıraner’le evlendikten sonra ABD’ye yerleşen ve geçtiğimiz yıl kızı Marisa Gülcan’ı kucağına alan Saadet Işıl Aksoy'dan, doğum günü paylaşımı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:58
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    Saadet Işıl Aksoy aşka geldi

    Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy ile aynı zamanda menajeri olan Pamir Kıraner 2014’te evlenmiş, geçen yıl da kızları Marisa Gülcan dünyaya gelmişti.

    Artık Amerika'da yaşayan başarılı oyuncu, eşinin doğum gününü dün şu sözlerle kutladı:

    "ÇOK BÜYÜK BİR İYİLİK YAPMIŞ OLMALIYIM"

    “10 yıldır gözümdeki ışığın sebebisin. Dünyanın en uzak köşelerindeki evimsin. Hayat seni karşıma çıkardığına göre bir yerlerde birilerine çok büyük bir iyilik yapmış olmalıyım.”

    Saadet Işıl Aksoy aşka geldi #1

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