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    Saadet Işıl Aksoy: Dünyayı yaşanmaz hale getiriyoruz

    Saadet Işıl Aksoy, hayvanlara ve doğaya karşı olan duyarlılığını her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 07:52
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    Saadet Işıl Aksoy: Dünyayı yaşanmaz hale getiriyoruz

    38 yaşındaki oyuncu Saadet Işıl Aksoy, tatil için gittiği Meksika'da gördükleriyle şaşkına döndü.

    Neşeyle gittiği tatilde deniz salyalarını görünce keyfi kaçan Aksoy, takipçilerine doğayı koruyalım çağrısı yaptı.

    "Ayağınızı bile sokmaya iğrenirsiniz"

    Saadet Işıl Aksoy, Instagram'dan yaptığı paylaşıma, "Dünya üzerinde cennet diyebileceğiniz kadar güzel bir yer. Fakat burada da deniz salyası oluşmuş. Ayağınızı bile sokmaya iğrenirsiniz.

    "Ülkemizin sonu bu"

    Malesef dünyayı git gide yaşanmaz hale getiriyoruz. Kendi kendimizin sonunu getirirken diğer tüm canlıları da beraberimizde yok etmeye doğru gidiyoruz. Çok yakın bir zamanda malesef ülkemizin güzel koylarının geleceği de bu" notu düştü.

    Saadet Işıl Aksoy: Dünyayı yaşanmaz hale getiriyoruz #1

    Saadet Işıl Aksoy: Dünyayı yaşanmaz hale getiriyoruz #2


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