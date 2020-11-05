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- Saadet Özsırkıntı kimdir? Ne iş yapıyor? Cem Yılmaz ile Saadet Özsırkıntı birlikte mi?
Saadet Özsırkıntı kimdir? Ne iş yapıyor? Cem Yılmaz ile Saadet Özsırkıntı birlikte mi?
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 09:15
- Güncelleme : 05.11.2020 - 10:42
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın adı Serenay Sarıkaya’nın ardından Saadet Özsırkıntı ile anılmaya başlandı.
Aşk dedikodularının ardından Saadet Özsırkıntı’nın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşındadır merak ediliyor. İşte Saadet Özsırkıntı...
SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?
Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının mayıs ayında dünyaya geldi.
Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini tamamladı.
Dil eğitimi için İngiltere’den döndükten sonra ilk olarak reklam projeleriyle tanındı. TV8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.
Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu.
Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye sunuculuğuyla tanınıyor.
SAADET ÖZSIRKINTI İLE CEM YILMAZ BİRLİKTE Mİ?
Cem Yılmaz geçen sene Serenay Sarıkaya'yı Alice Müzikalinde seyretmiş ve aşk yaşamaya başlamıştı. 10 aydır ilişki yaşayan ikili ayrılık kararı almıştı.
Ünlü komedyen ayrılık ardından 27 Ekim'de Zorlu'da sahne aldı. Şov arasında O Ses Türkiye' de sunuculuğu ile bilinen Saadet Özsırkıntı konuklar arasındaydı.
Cem Yılmaz konuğunun telefon numarasını kapmayı başardı.Ardından yakınlaşan ikili en yakın zamanda yemek için sözleştiği ortaya çıktı.