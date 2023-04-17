Saba Tümer beyaz mini elbise giydi Uzun zamandır ekranlarda olmayan Saba Tümer, Instgaram hesabından yayınladığı dekolteli pozuyla dikkat çekti.

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52 yaşındaki ünlü sunucu Saba Tümer, uzun zamandır ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

"İlk popoya bakarım"

Geçtiğimiz aylarda erkekler konusunda "İlk poposuna bakarım ben. Eline ve görebiliyorsak ayağına bakarım. Ayak fetişisti değilim ama ayağa özel bir ilgim var. Instagram’da çıplak ayaklı birini göreyim mesela, onun ekranını alır, büyütür, uzun uzun incelerim" diyerek gündeme gelmişti.

Kahkahasıyla bir döneme damga vuran Tümer beyaz elbisesiyle merdivenlerde poz verdi.

Dekolte şov

Saba Tümer'in derin göğüs dekoltesi ve mini elbisesine beğeni yağarken takipçileri sunucuya yorum yağdırdı.