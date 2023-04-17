Saba Tümer beyaz mini elbise giydi
ensonhaber.com

52 yaşındaki ünlü Saba Tümer, uzun zamandır ekranlarda olmasa da paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Saba Tümer beyaz mini elbise giydi

"İlk popoya bakarım"

Geçtiğimiz aylarda erkekler konusunda "İlk poposuna bakarım ben. Eline ve görebiliyorsak ayağına bakarım. Ayak fetişisti değilim ama ayağa özel bir ilgim var. Instagram’da çıplak ayaklı birini göreyim mesela, onun ekranını alır, büyütür, uzun uzun incelerim" diyerek gündeme gelmişti.

Saba Tümer beyaz mini elbise giydi

Kahkahasıyla bir döneme damga vuran Tümer beyaz elbisesiyle merdivenlerde poz verdi.

Dekolte şov

Saba Tümer'in derin göğüs dekoltesi ve mini elbisesine beğeni yağarken takipçileri sunucuya yorum yağdırdı.

Saba Tümer beyaz mini elbise giydi
Saba Tümer beyaz mini elbise giydi