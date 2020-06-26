Saba Tümer, detoks kampında

Karantinadan çıkan Saba Tümer kendini detoks kampına attı.

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır karantinada olan ve bu süreçte evden canlı yayınlar yapan ünlü sunucu Saba Tümer, sonunda evden çıktı. Tümer, soluğu Bodrum'da aldı.

"SİNİRLERİNİZ GEVŞEDİ"

Mert Vidinli ile detoks kampına giden Tümer tatilden bol bol fotoğraf ve video paylaştı. Son olarak denizde yüzerken çekilmiş anlarını paylaşan Tümer, İrem Derici'yi de yoruma ekleyerek "Acemi balığa klip çektim" yorumunu düştü. Derici ise bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. "Sizin sinirleriniz iyice gevşedi açlıktan, ölüyorum haha" yazdı.