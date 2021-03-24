Saba Tümer: Herkes anne olmak zorunda değil

Geçtiğimiz günlerde 'çocuk sahibi olmak istemediğini' söyleyen ünlü sunucu, "Herkes anne olmak zorunda değil" dedi.

Sunucu Saba Tümer, dün Bebek'te objektiflere yansıdı. Üç aydır düzenli olarak spor yapan Tümer, antrenmandan çıktığını söyledi.

"HAYAT SEÇİMLERDEN İBARET"

Ünlü sunucu 'çocuk sahibi olmak istemiyorum' sözlerinin arkasında olduğunu belirtti. Tümer, yaptığı açıklamada "Büyük bir açık yüreklilikle konuştum. Ben kararımın arkasındayım, karşıma çıkan veya çıkacak olan biri fikrimi değiştiremez. Bu benim kendi kararım, çok da mutluyum. Herkesin anne olmasına gerek yok bu hayatta, isteyen olur istemeyen olmaz. Hayat seçimlerden ibaret." dedi.

"ÇOCUKLARIMA BU ACIYI YAŞATMAK İSTEMEDİM"

Geçtiğimiz hafta internette yayınlanan bir programa konuk olan Tümer, annesi vefat edince yaşadığı büyük acıdan dolayı çocuk sahibi olmak istemediğini söylemişti: “İçinden bilmediğin bir şey çıkacak. Sağlıklı mı, sağlıksız mı olacak, nasıl biri olacak. Hiçbir şey bilmiyorsun. Annem vefat ettiği gün teyzem bana ‘Ben çocuklarıma bu acıyı yaşatmamak için evlenmedim’ demişti. Ben de bundan dolayı çocuk yapamadım. Ona böyle bir kötülük yapmamak için.”