Saba Tümer'in bikinili pozuna Survivor Mert'ten yorum

Aylardır tatilde olan ünlü sunucu Saba Tümer, siyah bikinili pozunu paylaştı.

Ünlü sunucu Saba Tümer pandeminin büyük bir kısmını evinde geçirmişti. Uzun bir dönem evde karantinada kalan Tümer, ardından da tatil için yola koyulmuştu. Aylardır tatilde olan Saba Tümer, şimdi de eve dönmek bilmiyor.

MERT SESSİZ KALAMADI

Tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşan Tümer, en son siyah bijkinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Tümer'in "Yaz hiç bitmez" notuyla paylaştığı poza Suvivor yarışmacısı Mert Öcal tepkisiz kalmadı.

Mert Öcal, Tümer'in paylaşımına, "Acılara yürüyorum korkmuyorum" diye yorum yaptı. Ünlü sunucunun fotoğrafının altına Öcal'ın fanları da yorum yağdırdı.