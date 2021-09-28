Sabahın Sultanı Seda Sayan’da, doktorun dansı beğeni topladı

Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk olarak katılan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat’ın stüdyodaki dansı, büyük beğeni topladı.

Star TV ekranların hafta içi her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı, son bölümü ile izleyenlerini coşturdu.

Birbirinden farklı konuların işlendiği programa konuk olarak, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat katıldı.

Hastalardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından program kapanışı, Dr. Küçükpolat’ın dansı ile yapıldı.

ÖNCE SORULARI YANITLADI SONRA OYNADI

Dakikalarca hastalardan gelen soruları yanıtlayan Dr. Küçükpolat, orkestranın müziğe başlaması ile oynamaya başladı.

Seda Sayan bir kenara geçip alkış tutarken, kendisini müziğin ritmine kaptıran Dr. Küçükpolat dakikalarca sahnede dans etti.

STÜDYO HAREKETLENDİ

Kırmızı elbisesi ve ışıltılı topuklu ayakkabıları ile beğenileri üzerine toplayan Dr. Küçükpolat, dansı ile de ilgi çekti.

Stüdyo, Dr. Küçükpolat’ı dansı ile hareketlendi.

Sabahların Sultanı Seda Sayan’da, doktorun dansı beğeni topladı VİDEO

