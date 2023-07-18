Sabancı ailesinin damadı 3 milyon liralık soyguna uğradı
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Kaya Sabancı'nın kızı Gizem ile boşanma aşamasında olan iç mimar Koray Helvacıoğlu, yurt dışında bulunduğu sırada hırsızların hedefi oldu.

Helvacıoğlu'nun yurt dışında olmasını fırsat bilen bir çete, Helvacıoğlu'nun İstanbul Ortaköy'de bulunan evine girdi ve 3 milyon liralık yapıp kayıplara karıştı.

Show Haber'in aktardığına göre Helvacıoğlu, başına geleni eve döndüğünde fark etti.

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyip parmak izi çalışması yaptı.

Hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Boşanma aşamasındalar

Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmaya karar vermiş ve boşanma davası açmışlardı.