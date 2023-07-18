Sabancı ailesinin damadı 3 milyon liralık soyguna uğradı Sabancı ailesinin damadı iç mimar Koray Helvacıoğlu, yurt dışında olmasını fırsat bilen hırsızlar tarafından 3 milyon liralık soyguna uğradı.

ensonhaber.com Kaya Sabancı'nın kızı Gizem Sabancı ile boşanma aşamasında olan iç mimar Koray Helvacıoğlu, yurt dışında bulunduğu sırada hırsızların hedefi oldu. Helvacıoğlu'nun yurt dışında olmasını fırsat bilen bir çete, Helvacıoğlu'nun İstanbul Ortaköy'de bulunan evine girdi ve 3 milyon liralık soygun yapıp kayıplara karıştı. Show Haber'in aktardığına göre Helvacıoğlu, başına geleni eve döndüğünde fark etti. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyip parmak izi çalışması yaptı. Hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı. Boşanma aşamasındalar Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmaya karar vermiş ve boşanma davası açmışlardı.