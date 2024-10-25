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Saçında her rengi deniyor! Yıldız Tilbe yine imaj değiştirdi

Saçında her rengi deniyor! Yıldız Tilbe yine imaj değiştirdi Sürekli saçlarının rengini değiştirmesiyle bilinen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, şimdi de saçlarında bakır rengi denedi.