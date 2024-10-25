Saçında her rengi deniyor! Yıldız Tilbe yine imaj değiştirdi

Haber Merkezi
Sosyal medya hesabından sık sık özel hayatına daire kareler yayınlayan şarkıcı Yıldız Tilbe, imaj değiştirdi.
Uzun süredir saçlarını koyu renkte kullanan Yıldız Tilbe imaj değişikliğine giderek bakır renge boyattı.
Tilbe yeni imajıyla önceki akşam ilk konserine çıktı. Lacivert payetli elbisesiyle konser veren ünlü şarkıcı, yeni imajıyla çok beğenildi.
HÜRREM SULTAN
Yeni imajıyla sosyal medyada gündem olan Tilbe, Muhteşem Yüzyıl dizisinin efsane karakteri Hürrem Sultan'a benzetildi.
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