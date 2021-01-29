Sadakatsiz'in Mert'i Eren Vurdem diziye veda etti

'Sadakatsiz'de 'Mert' karakterini canlandıran Eren Vurdem, sosyal medya hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.

Reyting rekorları kıran ‘Sadakatsiz’ dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide eşi ‘Bahar’ı sık sık aldatan ‘Mert’ karakterine hayat veren Eren Vurdem, senaryo gereği diziye veda etti.

"HİKAYE GEREĞİ AYRILIYORUM"

Eren Vurdem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz… Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir.

TEŞEKKÜR ETTİ

Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.