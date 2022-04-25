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    Sadettin Saran, kızını paylaştı

    Ünlü iş insanı Sadettin Saran, 25 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 12:44
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    Sadettin Saran, kızını paylaştı

    Bir dönem Hülya Avşar'la yaşadığı aşkla adını duyduğumuz ünlü iş insanı Sadettin Saran kızı Lal Saran'ın doğum gününü kutladı. 25. yaşına basan kızının çocukluk fotoğrafını paylaştı.

    "İyi ki doğdun kızım"

    Kızını gözlerden uzak tutmaya çalışan Saran, paylaştığı fotoğrafa, 'Kızım benim gözümde hep böyle… İyi ki doğdun kızım…' notunu düştü.

    Baba-kızın fotoğrafına ilgi büyük oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcı fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

    Sadettin Saran, kızını paylaştı #1

    Kızını sevgilisi sandılar

    Geçtiğimiz yıl Sadettin Saran, genç bir kadınla el ele objektife yansıdı. İkiliyi görenler sevgili olduklarını düşünmüştü. Oysa Saran’ın yanındaki kadın, 25 yaşındaki kızı Lal’den başkası değildi.

    Sadettin Saran, kızını paylaştı #2


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