Sadettin Saran, kızını paylaştı

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, 25 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.

Bir dönem Hülya Avşar'la yaşadığı aşkla adını duyduğumuz ünlü iş insanı Sadettin Saran kızı Lal Saran'ın doğum gününü kutladı. 25. yaşına basan kızının çocukluk fotoğrafını paylaştı.

"İyi ki doğdun kızım"

Kızını gözlerden uzak tutmaya çalışan Saran, paylaştığı fotoğrafa, 'Kızım benim gözümde hep böyle… İyi ki doğdun kızım…' notunu düştü.

Baba-kızın fotoğrafına ilgi büyük oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcı fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

Kızını sevgilisi sandılar

Geçtiğimiz yıl Sadettin Saran, genç bir kadınla el ele objektife yansıdı. İkiliyi görenler sevgili olduklarını düşünmüştü. Oysa Saran’ın yanındaki kadın, 25 yaşındaki kızı Lal’den başkası değildi.