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    Sadettin Saran Maldivler'de

    İstanbul'daki pandemi döneminden sıkılan Sadettin Saran, Maldivler'de keyfine bakıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 09:37
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    Sadettin Saran Maldivler'de

    Tam bir spor aşığı olan ünlü iş insanı Sadettin Saran, iki hafta önce dünyanın en önemli detoks ve sağlıklı yaşam merkezlerinden biri olan Viyana’daki Vivamayr’a detoksa gitmişti.

    İstanbul’a dönen Saran şimdilerde Maldivler’in en gözde adası Gili Lankanfushi’de okyanusun, güneşin ve tropik iklimin tadını çıkartıyor.

    MALDİVLER PAYLAŞIMLARI

    Formda vücuduyla dikkat çeken 57 yaşındaki iş insanı, sosyal medya hesabından Maldivler paylaşımı yapmayı ihmal etmedi. Saran, denzaltında çekilmiş fotoğrafını "Bazen dalıp gidiyor insan" notuyla paylaştı.

    Sadettin Saran Maldivler de #1

    Sadettin Saran Maldivler de #2

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