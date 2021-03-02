İstanbul'daki pandemi döneminden sıkılan Sadettin Saran, Maldivler'de keyfine bakıyor.

Tam bir spor aşığı olan ünlü iş insanı Sadettin Saran, iki hafta önce dünyanın en önemli detoks ve sağlıklı yaşam merkezlerinden biri olan Viyana’daki Vivamayr’a detoksa gitmişti.

İstanbul’a dönen Saran şimdilerde Maldivler’in en gözde adası Gili Lankanfushi’de okyanusun, güneşin ve tropik iklimin tadını çıkartıyor.

MALDİVLER PAYLAŞIMLARI

Formda vücuduyla dikkat çeken 57 yaşındaki iş insanı, sosyal medya hesabından Maldivler paylaşımı yapmayı ihmal etmedi. Saran, denzaltında çekilmiş fotoğrafını "Bazen dalıp gidiyor insan" notuyla paylaştı.