Sadi Celil Cengiz boşandı

Oyuncu Sadi Celil Cengiz, iki çocuğunun annesi öğretmen eşi Hilal Yıldırım'dan tek celsede boşandı.

İşler Güçler dizisiyle tanınan oyuncu Sadi Celil Cengiz ile iki çocuğunun annesi eşi Hilal Yıldırım ayrıldı.

BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI

Evliliğinde problemler yaşayan Cengiz, 2 ay önce eşi Hilal Yıldırım'a boşanma davası açmıştı. Dava geçtiğimiz cuma günü, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

ORTAK VELAYET

Dava dilekçesinde eşiyle anlaşmazlıklar yaşadığını söyleyen Yıldırım, mahkemeye 'anlaşmalı boşanma protokolü' sundu. Mahkeme de çiftin boşanmasına hükmetti.

Mahkeme sonucu iki çocuğun velayeti "ortak velayet" olarak düzenlendi ve Sadi Celil Cengiz'in, çocuklara aylık toplam 2 bin 600 lira iştirak nafakası ödemesine karar verildi.