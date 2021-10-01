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    Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi

    Oyuncu Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 10:13
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    Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi

    Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz'in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki 55 L. 6.. plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı.

    HAFİF YARALANDILAR

    Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, sanatçı Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor'un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandı.

    Kaza yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan baba ve oğlu ambulansta ayakta tedavi edildi.

    Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi #1

    Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi #2

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