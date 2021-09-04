Şafak Özbir, Mesut Akusta'nın setlere döneceğini duyurdu

Beyin kanaması geçiren ve iyileşme süreci başlayan Mesut Akusta, Teşkilat dizisine devam edecek. Eşi Şafak Özbir, "Mesut, çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabilecek" dedi.

Teşkilat dizisinde "Mete" karakterine hayat veren Mesut Akusta, yeni sezon çekimleri için Ankara'ya gitmiş, evinde beyin kanaması geçirmişti.

Ailesinin çağırdığı ambulans ile apar topar hastaneye kaldırılan Akusta, 3 saate yakın ameliyatta kalmıştı.

Ameliyatın ardından yoğun bakım süreci geçiren oyuncu, taburcu oldu.

Taburcu olan oyuncu sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, "Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.

Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın." demişti.

Oyuncunun bu açıklamasının ardından, setlere ne zaman döneceğine ilişkin bilgiyi ise eşi Şafak Özbir verdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY ATLATTIK"

Bir takipçisinin, "Mesut Bey nasıl oldu. Dizeye devam edebilecek mi?" sorusuna cevap veren Şafak Özbir, "En çok gelen soruya bir kerede cevap vereyim; Mesut çok şükür iyi... Çok büyük bir şey atlattık.

Ameliyata girerken yüzde 50 hayatı risk, yüzde 50 felç riski taşıyordu.

Ameliyat sonrası yoğun bakım süreci, enfeksiyon, solunum, tansiyon, tekrar kanama riski derken tüm engelleri aştık.

Evimizdeyiz ve Mesut çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabilecek ne mutlu." dedi.