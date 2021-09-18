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    Şafak Pekdemir'in olaylı gecesi: Sevgilisi muhabirlere saldırdı

    Rol aldığı Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay ile samimi görüntüler veren Şafak Pekdemir'in gecesi olaylı bitti. Akay muhabirlere saldırırken, Pekdemir ise özür dilemekle yetindi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 09:59
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    Şafak Pekdemir'in olaylı gecesi: Sevgilisi muhabirlere saldırdı

    Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir, dizinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay ile Cihangir'de objektiflere yakalandı.

    Samimi bir şekilde görütülenen ikili, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

    Alkolün dozunu kaçıran çift mekandan ayrılırken kendini görüntüleyen muhabirleri görünce çılgına döndü.

    TEHDİT EDİP KAFA ATTI

    "Birazdan ben size göstereceğim!" diyen Akay, daha sonra fiziki müdahalede bulundu.

    Ayakta durmakta zorlanan Oğulcan Eren Akay, basın mensubuna kafa atıp, tekme ve yumrukla saldırdı.

    Şafak Pekdemir in olaylı gecesi: Sevgilisi muhabirlere saldırdı #1

    PEKDEMİR ÖZÜR DİLEDİ

    Pekdemir bu sırada bağırarak tarafları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

    Yeni projesi Yalancı ve Mumları ile ekranlara dönmeye hazırlanan Pekdemir, muhabirlerden özür diledi.

    Şafak Pekdemir in olaylı gecesi: Sevgilisi muhabirlere saldırdı #2

    "LÜTFEN BENİ GÖMMEYİN"

    Arabaya binerek olay çıkaran arkadaşının arkasından giden Pekdemir bir süre sonra olay yerine geri döndü. Oyuncu, "Lütfen bu olayı büyütmeyin, haklısınız görüntüleri kullanın ya da kullanmayın demiyorum ama beni lütfen gömmeyin" diyerek ağladı.

    Şafak Pekdemir in olaylı gecesi: Sevgilisi muhabirlere saldırdı #3

    YASAK AŞK İDDİASI

    Akay'ın evli ve çocuğu olduğu iddia edildi.

    Öte yandan oyuncu Şafak Pekdemir'in 2017 yılında evlendiği avukat Burak Mengü'den 2018 yılında sessiz sedasız boşandığı ortaya çıkmıştı.

    Şafak Pekdemir in olaylı gecesi: Sevgilisi muhabirlere saldırdı #4

    Şafak Pekdemir in olaylı gecesi: Sevgilisi muhabirlere saldırdı #5

    Şafak Pekdemir in olaylı gecesi: Sevgilisi muhabirlere saldırdı #6

    Şafak Pekdemir in olaylı gecesi: Sevgilisi muhabirlere saldırdı #7

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