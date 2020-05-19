Şafak Sezer: Büşra ve Ersin'le bir daha çalışmam

Şafak Sezer: Büşra ve Ersin'le bir daha çalışmam

Oyuncu Şafak Sezer, sosyal medya üzerinden katıldığı canlı yayında, 'Kutsal Damacana' filmindeki rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut hakkında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs sebebiyle yaklaşık iki aydır evinde oturan oyuncu Şafak Sezer, Instagram hesabı üzerinden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile canlı yayın yaptı.

Ortaç'ın yayınına konuk olan Sezer, başrolünde yer aldığı 'Kutsal Damacana' filmi ile ilgili konuşarak, herkesin dikkatini çeken bir açıklamada bulundu.

"BÜŞRA VE ERSİN'LE BİR DAHA ASLA ÇALIŞMAM"

Şafak Sezer yaptığı açıklamada, "Ömrümün en çok enerjisini bu filme verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla." ifadelerini kullandı.

Şafak Sezer: Büşra ve Ersin'le bir daha çalışmam

"SETTE HİÇBİR KÖTÜLÜK OLMADI"

Sezer, Serdar Ortaç'ın 'bunun bir sebebi olmalı' sözleri üzerine açıklamasına devam ederek şunları söyledi:

"Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım."