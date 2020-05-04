Şafak Sezer: Film galama sahte bilet basmışlar

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Kolpaçino 4 filminin galasında yaşadıklarını anlattı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evinde oturan oyuncu Şafak Sezer, bir arkadaşının Instagram yayınına konuk oldu.

"DIŞARIYA ÇIKAMADIK"

Kolpaçino serisinin 4’üncü filminin çekileceğini açıklayan Sezer, daha önce yaşadıkları sahte davetiye krizini anlattı:

“Filmimizin galasını Levent’teki bir AVM’de yaptık. O gece için sahte davetiye basmışlar. Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyoruz ama binlerce insan geldi galaya. Biz içeride saklanmak zorunda kaldık. Gece de çıkamadık, orada kaldık.”



