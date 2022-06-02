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    Şafak Sezer, Kerem Bürsin'e cevap verdi

    Şafak Sezer, Kerem Bürsin'in Türk oyuncular hakkında söylediklerini değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 12:12
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    Şafak Sezer, Kerem Bürsin'e cevap verdi

    Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılmıştı. Son olarak final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan 34 yaşındaki oyuncu, söyleşide Türk meslektaşlarına göndermede bulunmuştu.

    "Biz disiplinliyiz"

    "Amerika'daki setlerle Türkiye'deki setleri kıyaslarsan en büyük fark ne?" sorusuna Bürsin, "Biz daha çok çalışkanız, disiplinliyiz. Oyunculardan bahsedecek olursak pek bir şey diyemeyeceğim, dilim varmıyor ama onlar kendilerini bir şey sanmıyorlar desem anlar mısınız? Yani 'dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim' diye bağırmıyorlar." yanıtını vermişti.

    "Filmler izlenmiyor"

    Bürsin, "Yeşilçam'daki sıcaklığı şu an Türk sineması yakaladı mı sence?" sorusunu ise "Kesinlike hayır. Türk sineması kötü değil ama o sıcaklık yok! Bunun nedeni de sinemaya herkes ticari olarak bakıyor. Türkiye bir film sektörü değil, dizi sektörü. Dizilerimiz izleniyor ama filmlerimiz izlenmiyor. Bu acı bir durum." şeklinde cevaplamıştı.

    "Dünyaya taş çıkarırlar"

    Şafak Sezer, meslektaşı Kerem Bürsin’in çok konuşulan sözlerine cevap verdi. 51 yaşındaki ünlü komedyen, "İçinde yatan da şımarmak yani. Çünkü bu meslek karşındaki insanın 'Sizi çok seviyorum' diyerek şımartmasıyla oluyor.

    O yüzden Türkiye’de öyle oyuncular, öyle kaliteli aktiristler var ki, dünyaya taş çıkartırlar. 19 saat, 20 saat çalışıyorlar. Kerem Bürsin'in, Antonio Banderas’ın yanında fotoğraf çektiren genç arkadaşın, öyle kelimeleri kullanması için daha çok ekmek yemesi lazım." ifadelerini kullandı.

    Şafak Sezer, Kerem Bürsin e cevap verdi #1

    Şafak Sezer, Kerem Bürsin e cevap verdi #2


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