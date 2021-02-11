Şafak Sezer, lükslerini kısıtladı

Şafak Sezer, günlük hayatında bir dizi ekonomik önlem aldı.

Uzun bir süredir ekranlarda görmediğimiz başarılı oyuncu Şafak Sezer, pandemi dolayısıyla da çalışmak istemediği için masraflarını kısma yoluna gitti.

ÇALIŞAN SAYISINI AZALTTI

Sauna ve yaptırdığı masaj gibi aylık gideri yüksek olan lüks harcamalarından vazgeçen Şafak Sezer, evdeki çalışan sayısını da 1'e düşürerek tasarruf yoluna gitti.

"İLERİKİ ZAMANLARDA ŞEKİLLENECEK"

Geçtiğimiz haftalarda görüntülenen Sezer, "Şu sıralar yeni, güzel bir şeyler yazıyoruz diyelim. Yeni bir sinema filmi için kalemi elime aldım ve yazmaya başladım. Bakalım şu an çok yeni ama ilerleyen zamanlarda şekillenecektir." açıklamasını yaptı.