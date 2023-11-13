Safiye Soyman Boğaz manzaralı lüks evini tanıttı Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, oturduğu saray yavrusu eviyle yeniden gündem oldu.

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Yaptırdığı estetik operasyonlarla yeni görüntüsüyle adından söz ettiren 62 yaşındaki ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Boğaz’a bakan süper lüks eviyle gündeme geldi.

YouTube hesabında Boğaz gören evini paylaşan ünlü şarkıcının evi, sosyal medya kullanıcıları tarafından göz kamaştırıcı olarak yorumlandı.

"Rahat etmeyi seviyorum"

İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan Soyman, yaptığı açıklamada "İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Ev eşyalarında ağır bir tarz tercih eden Soyman'ın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Safiye Soyman, henüz 13 yaşında, görücü usulü tanışıp 15 gün nişanlı kaldığı Ziya Akaröz ile evlenmişti. 1985'te Akaröz'den boşanan şarkıcının, Ümran Erler adında bir kızı (1975) ve Harun (1977) adında bir oğlu bulunuyor.