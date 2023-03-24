Safiye Soyman, boyun germe ameliyatı oldu Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın yıllardır en samimi arkadaşı olarak bilinen Safiye Soyman da estetik bağımlısı oldu.

Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman, gençleşmek için yeni bir operasyon daha yaptırdı.

"Lolita Lift"

Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Safiye Soyman, şimdi de Seda Sayan'ın isteğiyle boynuna "Lolita Lift" adı verilen bir işlem yaptırdı.

O anları Instagram hesabından yayınlayan Soyman, şunları yazdı:

"Çok gıdıklıydım"

"Birkaç gün önce boyun gerdirme ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız, sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben. İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi"

"Güzelliğimize güzellik katıyoruz"

Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye. Maşallah çok güzel oldu." şeklinde konuştu.