Dolar
7.6648
-0.3121%
Euro
9.0731
-0.2714%
Altın
1887.07
0.6093%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
465.075
0.2543%
Bitcoin
124827.19
0.3518%
EXEN Coin
12.36
0.32%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Safiye Soyman, gençleşti

    Instagram'dan fotoğrafını yayınlayan Safiye Soyman'ın değişimi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 08:51
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 09:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Safiye Soyman, gençleşti

    Yakın arkadaşlar Safiye Soyman ile Seda Sayan, koronavirüs salgını sebebiyle artık dışarıda buluşmak yerine evde bir araya geliyor.

    SAFİYE DE DEĞİŞTİ

    Önceki evinde Seda Sayan'ı ağırlayan Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Soyman'ın, kızı Ümran ve yakın dostu Seda Sayan’la ev buluşmasından paylaştığı karede, şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti.

    ASKILANDILAR

    Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı Fransız askısı yöntemiyle gençleşen Seda Sayan'ın,  yakın arkadaşı Safiye Soyman'a da bu işlemi yaptırdığı söyleniyor.

    Safiye Soyman, gençleşti #1

    Safiye Soyman, gençleşti #2

    Safiye Soyman, gençleşti #3

    Safiye Soyman, gençleşti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir