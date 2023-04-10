Safiye Soyman: Gençleştim Neşeli kimliğiyle tanınan Safiye Soyman, yaptırdığı estetik sonrası açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde yakın dostu Seda Sayan önderliğinde "Lolita Lift" adı verilen bir operasyonla boyun gerdiren Safiye Soyman, geçirdiği boyun ve gıdı germe operasyonu sonrası önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Keyfi yerinde olan 62 yaşındaki şarkıcı, hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün de ameliyat sonrası ortaya çıkan sonuçtan çok memnun olduğunu açıkladı.

"Genç kız oldum"

"10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve gıdı gerdirme. Pişman değilim, genç kız gibi oldum. Baya kesip biçti ve aldılar.

En az 20 yıl geriye gittik