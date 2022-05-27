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    Safiye Soyman, İrem Derici'ye cevap verdi

    Safiye Soyman, kendisi için saçını başını yolasım geldi" diyen İrem Derici, hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 15:00
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    Safiye Soyman, İrem Derici'ye cevap verdi

    Uzun yıllardır hayat arkadaşım dediği Faik Öztürk'le olan şarkıcı Safiye Soyman, “Erkek haberim yoksa çapkınlık yapabilir. Bana hissettirmesin” demişti. Soyman'ın sözleri tartışma yaratmış, Safiye Soyman’a İrem Derici de “Safiye Ablamı çok severim ama valla saçını yolasım geldi” diyerek tepki göstermişti.

    Safiye Soyman, kendisi için "Saçını başını yolasım geldi" diyen İrem Derici'ye cevap verdi.

    "Çok yanlış"

    Çok sinirlenen Soyman, “Hovardalığın adabı vardır. En hovarda adam, evine kafasını öne eğerek girer. İrem’in böyle talihsizce konuşmasına şaşırdım. Bir ablası olarak bana böyle bir şey söylemesi çok yanlış.

    "Ayıp"

    Ayıp, İrem’den bunu beklemiyordum. Gerçekten çok severim onu. Ben onun şahsına hiçbir şey söylemedim, neden böyle yaptı? Beni hiç ilgilendirmez onun özel hayatı. Tutup da bana ‘saçını yolasım geldi’ diyor. Ben ne dedim ki ona?”

    Safiye Soyman, İrem Derici ye cevap verdi #1

    Safiye Soyman, İrem Derici ye cevap verdi #2



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